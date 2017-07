Indiens gestohlene Kinder

In Indien werden jährlich mehr als 100 000 Kinder als vermisst gemeldet, das sind etwa 15 pro Stunde. Sogar aus Krankenhäusern werden Babys mithilfe von Ärzten oder Krankenschwestern gestohlen und an „Adoptionswillige“ verkauft.

Erst Freitag, den 30.Juni 2017, konnte laut thehindu wieder ein großer illegaler Adoptionsring, der angeblich von einem Ayurveda-Arzt aus Kuravi im Bezirk Mahabubabad betrieben wurde, von der Polizei zerschlagen werden. Der Arzt wollte die dritte Tochter eines verarmten Paares an ein kinderloses Ehepaar, beide Angestellte bei der Regierung, verkaufen. Das Kind konnte jetzt von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Der Arzt soll bereits fünf weitere Babys in einem anderen Viertel verkauft haben und auch ein Baby, von dem er angegeben hatte, dass es angeblich gestorben sei.

Die illegale Adoption in Indien ist eine weitere Epidemie…

Die illegale Adoption in Indien ist eine weitere Epidemie, zusätzlich zu der steigenden Zahl an Vergewaltigungen und Missbrauchsfällen an Kindern. Laut National Crime Record wird alle 30 Minuten ein Kind im Alter zwischen zwei und 10 Jahren in Indien missbraucht. 10 854 Fälle von Vergewaltigungen an Kindern wurden in Indien im Jahr 2015 gemeldet. In Indien werden Mädchen in weiten Teilen als wertlos angesehen. Sie werden ungestraft unterdrückt, geschlagen und vergewaltigt. Aber es gibt auch „Adoptionswillige“ , die gerade Mädchen bestellen.

Indien hat nicht nur mit der Zunahme von Vergewaltigungen und Missbrauch von Kindern zu kämpfen, sondern auch mit illegalen Adoptionen und Babys, die in Indien gestohlen werden. Möchten Sie ein Kind adoptieren? Sie bekommen ein Kind, sobald Sie danach fragen. In den Räumlichkeiten der Adoptionsagentur „Fastrack International“ am Stadtrand von Neu-Delhi wurde ein Baby oder ein Kind für etwa $ 8000 verkauft. Fragen, was mit dem Baby oder Kind geschehen wird, wurden nicht gestellt. Sobald die Gelder bezahlt wurden, konnten die Personen die hilflosen Kinder am selben Tag mitnehmen. Mittlerweile wurde die Adoptionsagentur geschlossen und die Mitarbeiter von der Polizei laut netnewstimes.com verhaftet.

Ein Register, das während der Operation der Polizei beschlagnahmt wurde, zeigte, dass 23 Kinder in nur kurzer Zeit verkauft wurden und dass noch 76 Transaktionen sich in Bearbeitung befanden.

Obwohl es in Indien so viele verwaiste oder verlassene Kinder gibt und obwohl die Zahl der adoptionswilligen Erwachsenen in Indien rapide ansteigt, ist die Zahl der Adoptionen doch stetig gesunken. Gerade Kinder, die in der Obhut von Waisenhäusern sind, wo zum Teil rund 1000 Kinder leben, werden Opfer von Missbrauch und Vergewaltigungen. Erst kürzlich erschütterte eine Meldung Indien, nachdem die Polizei im südindischen Bundesstaat Kerala sechs Personen verhaftete, die Kinder aus einem Waisenhaus vergewaltigt haben sollen. Die Behörden haben den Fall „barbarisch“ genannt und sagen, dass sie untersuchen werden, wie viele Kinder von den Männern missbraucht worden sind.

Daten zeigen, dass mehr und mehr alleinstehende Frauen bereit sind Kinder zu adoptieren. Doch genau aus diesem Grund beendete im September 2016 der Orden von Mutter Theresa endgültig die Vermittlungen von Adoptionen. Bereits seit einem Jahr waren alle 15 vom Orden betriebenen Vermittlungsstellen vorübergehend geschlossen worden. Der Orden sah sich nicht in der Lage – wie gesetzlich gefordert – auch an Unverheiratete zu vermitteln, sowie an Paare, bei denen einer der Ehepartner bereits früher einmal verheiratet war. Unglaublich, oder?

llegaler Handel, illegale Adoptionen und legale Alternativen stellen für Central Adoption Resource Authority (Cara) ähnliche Probleme dar. Laut Kumar wenden viele Menschen immer noch das Hindu Adoption and Maintenance Law von 1956 an, das Hindus erlaubt, ein Baby auf privater Basis zur Adoption freizugeben oder zu adoptieren ohne Beteiligung einer Adoptionsbehörde.

Indien ist ein Mitgliedsstaat des Haager Adoptionsübereinkommens. Alle Adoptionsanträge müssen über die zentralen Adoptionsbehörden der jeweiligen Landesregierung übermittelt werden. 2012 mussten bereits 5000 indische Familien auf eine Adoption warten, während 600 bis 800 Kinder ins Ausland vermittelt wurden. Mittlerweile liest man auch über Machenschaften mit dem Geschäft mit der Hoffnung. Immer wieder liest man auch von Prominenten wie Madonna oder Angelina Jolie, die eine Auslandsadoption nutzen. Bei einer internationalen Adoption muss man nicht nur die Voraussetzungen und Formalien im eigenen Land erfüllen, sondern auch die, die im Herkunftsland des Kindes gefordert sind.

Boom der illegalen Adoption in Indien.

„Warum warten Sie, wenn Sie direkt mit Geld bezahlen können? “ so die Adoptionsagentur „Fastrack International“

„Aber warum zwei Jahre auf ein Baby warten, wenn man direkt mit Geld bezahlen kann?“ sagte Noted Lorraine Campos. Sie ist leitende Angegestellte von Palna, einer der ältesten Adoptionsagenturen in Delhi, die auch ein Waisenhaus verwaltet. „Kriminelle haben gesehen, dass sie die Emotionen der Menschen dazu nutzen können. Und sie haben Komplizen in der Verwaltung „, sagte sie.

Indiens gestohlene Kinder

Die indische Polizei verhaftete im März 2017 einen Beamten aus der Regierungspartei unter der Anschuldigung, Babys an ausländische Paare verkauft zu haben. Die untersuchenden Beamten fanden heraus, dass die Kinder mit illegalen Adoptionen an Paare aus Europa, Amerika und Asien außer Landes gebracht wurden, die $ 12 000 bis 23 000 für die Kinder zahlten. Elf Personen kamen in Haft wegen Kindesraub. Sie schmuggelten die Neugeborenen in Kekspackungen aus den Spitälern und alle wurden von Ausländern adoptiert. Lesen Sie dazu: Grausamer geht es wohl nicht mehr! Gestohlene Kinder – Kindesraub ist gängige Praxis weltweit! – CHILDREN STOLEN FORCED ADOPTION

Fehler im System: Trotz großem Bedarf sinkt die Zahl von Adoptionen stetig

Laut Hindustan Times beklagen Experten Mangel an Bewusstsein, Infrastruktur und fehlende Zuordnung von verfügbaren Babys und in Aussicht stehenden Eltern

Viele Bezirke verfügen über kein Amt für Adoption, obwohl sie das juristische Mandat dazu haben

Sunita will schon lange ein Kind adoptieren, aber sie erfuhr kürzlich, dass das in Indien nicht so einfach ist. Die 35-Jährige (deren wirklicher Name durch ein Pseudonym ersetzt wird) musste zunächst ihre Familie davon überzeugen, denn diese verlangte von ihr, selbst ein Kind zu gebären. „Es geht ums Prinzip“, sagt Sunita. „Es gibt so viele verwaiste oder verlassene Kinder“.

Sunita registrierte sich im Februar auf der Webseite der Zentralen Adoptionsbehörde (Cara). Sehr bald musste sie feststellen, dass es sehr schwierig für sie war, sogar das offizielle Adoptionssystem [von ihrer Ansicht] zu überzeugen.

Die Person, die den [erforderlichen] Bericht über ihre häuslichen Verhältnisse schrieb, wie es immer bei adoptionswilligen Eltern geschieht, sagte ihr, dass „die meisten zur Adoption freigegebenen Kinder verlassen und fürs Leben gezeichnet sind“, dass sie kein Kind aus dem Nordosten adoptieren sollte, weil sie „Hautprobleme haben“, und dass sie überhaupt keines adoptieren sollte, falls sie in der Lage sei, selbst ein Kind zu gebären.

Solche kulturellen und administrativen Probleme sind weit verbreitet. Dennoch steigt die Zahl der adoptionswilligen Erwachsenen in Indien rapide an. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der bei Cara registrierten indischen Erwachsenen mehr als verdoppelt: Sie stieg von 7000 im vergangenen Juli auf 15.200 im Mai dieses Jahres, so Lt Col Deepak Kumar, der Leiter der Organisation. Zusätzlich haben sich 700 Erwachsene aus dem Ausland registrieren lassen.

Während jedoch die Adoptionsnachfrage gestiegen ist, ist die Zahl der Adoptionen stetig gesunken. Die verfügbaren Zahlen auf der Webseite von Cara zeigen 5964 Adoptionen innerhalb des Landes zwischen Januar 2011 und März 2012, jedoch nur 3210 von April 2016 und März 2017.

Die Anzahl der zur Adoption freigegebenen Babys kann nicht mit der Zahl der adoptionswilligen Eltern Schritt halten. „300 Kinder pro Monat können wir freigeben, jedoch registrieren sich etwa 1000 adoptionswillige Eltern pro Monat“, sagt Kumar.

Teilweise hat dies seiner Meinung nach damit zu tun, dass weltweit die Adoptionszahlen zurückgehen, was sicherlich mit verbreitet genutzter Verhütung und geringer werdenden Vorbehalten gegen ledige Mütter zu tun hat. Diese beiden Faktoren, so Kumar, führen zu weniger verlassenen oder zur Adoption freigegebenen Kindern. Besonders in Indien gibt es Fehler im System, die verhindern, dass Babys, die gesetzlich zur Adoption freigegeben werden sollten, jemals die Aufmerksamkeit von Cara erlangen.

Laut dem Juvenile Justice (Sorge für Kinder und Schutz von Kindern) Act von 2015, einem Gesetz, das das Adoptionssystem reformierte und Cara größere Kompetenzen gab, sind Bezirkskomitees zur Wohlfahrt von Kindern dazu angehalten, alle Kinder, die verwaist oder verlassen sind, innerhalb von 24 Stunden in Augenschein zu nehmen. „Jedoch erreichen nicht alle Kinder das Kinderwohlfahrtskomitee“, sagt Kumar. „Das Gesetz ist nicht bekannt genug“. KS Dubey, der Leiter für Adoption der SOS-Kinderdörfer, stimmt dem zu: „Viele Familien aus ländlichen Gebieten wissen nichts von gesetzlicher Adoption oder wollen sich diesem Adoptionsvorgang nicht unterziehen“. | Daten zeigen, dass mehr und mehr alleinstehende Frauen Kinder adoptieren wollen.

Mangel an geeigneter Infrastruktur ist ein anderer Grund dafür, dass Cara nicht immer von Babys erfährt, die zu adoptieren sind. Kumar sagt, dass viele Distrikte keine autorisierte Adoptionsbehörde haben, obwohl sie diese per Gesetz einrichten dürfen. Er fügt hinzu, dass viele Kinderversorgungszentren nicht bei den Kinderwohlfahrtkomitees registriert sind, was bedeutet, dass Babys, die bei ihnen landen, nicht bei der Regierung registriert werden können.

Illegaler Handel, illegale Adoptionen und legale Alternativen stellen für Cara ähnliche Probleme dar. Laut Kumar wenden viele Menschen immer noch das Hindu Adoption and Maintenance Law von 1956 an, das Hindus erlaubt, ein Baby auf privater Basis zur Adoption freizugeben oder zu adoptieren ohne Beteiligung einer Adoptionsbehörde.

Cara versucht, ihre Attraktivität zu erhöhen. Anfang des Jahres richtete sie ein System ein, von dem Kumar erwartet, dass es die Wartezeit für adoptionswillige Eltern verkürzt und ihnen mehr Möglichkeiten garantiert. In der Vergangenheit wurden [solche] Eltern über eins bis drei adoptionsfähige Kinder zeitgleich informiert abhängig von der Verfügbarkeit, so Kumar. Eltern, die mit der Auswahl nicht einverstanden waren, verloren ihren Platz in der Warteliste. Inzwischen wird ihnen eine Wahlmöglichkeit alle drei Monate über einen Zeitraum von neun Monaten zugesichert. „Wir können durch [diesen] „Pool“ von verfügbaren Kindern zur selben Zeit mehr adoptionswillige Eltern erreichen“, sagt Kumar. Jedoch scheint es, dass Cara noch nicht alle Probleme gelöst hat, die sie in Angriff nehmen wollte. Eine oft geäußerte Kritik am früheren System zielte darauf, dass diejenigen, die wohlhabender waren, entweder ein Baby früher bekamen oder eine größere Auswahl von Babys erhielten.

Cara wollte das System transparenter machen. „Jedoch verlangte die Person, die unsere häuslichen Verhältnisse untersuchen sollte, für ihre Arbeit 6000 Rupien (= ca. 81 €) und wollte weder Scheck noch Bankeinzug akzeptieren. Er wollte Bargeld“, sagt Sunita. „Als wir ihn wiederholt fragten, ob das Geld ein Teil der Adoptionsgebühren sei, und wir eine Rechnung verlangten, gestand er, das Geld für sich selbst haben zu wollen, und erzählte uns eine solch rührselige Geschichte von den Ausgaben und Entbehrungen seines Lebens, dass wir uns gedrängt fühlten, ihm das Geld zu geben. Wir trauten uns nicht, dies an Cara zu melden, weil wir fürchteten, dass dann der Bericht über uns schlecht ausfallen würde“.

Auch jetzt noch ist Sunita nicht böse über dieses gezahlte Geld. Sie konnte inzwischen den Widerstand ihrer Familie und des Systems erfolgreich bekämpfen. All ihre erforderlichen Papiere hat sie in Ordnung gebracht und wartet nun gespannt auf den Zeitpunkt, an dem sie ein Baby nach Hause mitnehmen kann.

„Jeden Morgen schaue ich nach, welche Fortschritte ich auf der Warteliste gemacht habe“, sagt sie. „Man hat mir gesagt, dass angesichts meines Fortschritts in der Liste ich mein Baby innerhalb von neun Monaten haben kann“. Nun, eine Schwangerschaft dauert ebenso lange.



Illegal adoption and stealing of babies in India

Illegal adoption and babies being stolen in India are ongoing problems that the country is starting to fight against. Would you like to adopt a child? You get one on your knees as soon as you ask for one.

Netnewstimes

In the premises of the now closed adoption agency “Fastrack International” on the outskirts of New Delhi, a baby or a child was sold for about $8,000 and no question was asked to parents.

Once the funds paid, potential parents could then review the helpless children and take them away on the same day, according to the police, who arrested the staff of the agency last month.

“You wanted a child? You get one on your knees as soon as you ask,” said a senior police official in New Delhi, Dependra Pathak, whose teams have dismantled the network.

A register seized during the raid showed that 23 children had been sold in a few months and that 76 transactions were underway. They sated that some even involving kidnapped babies in hospitals with the help of doctors or nurses.

Illegal adoption: 15 children are missing each hour.

In India, more than 100,000 children are reported missing each year. This is about 15 per hour, according to official figures by NGOs.

If many of them are abandoned by their poor parents in the hope of offering them a better life, others are stolen from hospitals, railway stations and major cities.

According to experts, the adoptive parents are turning to the illegal adoption market because of interminable delays, too cautious administration and a very complex legislation. India has over one hundred registered adoption agencies.

Booming of illegal adoption in India.

Why wait when you can get one directly by paying money?

But “why wait two years for a baby when you can get one directly by paying money?” Noted Lorraine Campos. She is the assistant director of Palna, one of the oldest adoption agencies in Delhi, which also manages an orphanage. “Criminals have seen that they could enjoy the emotions of people. And they have accomplices in the administration,” she said. (Read more )

Flaws in system: Despite demand, number of adoptions dips steadily

Lack of awareness and infrastructure and mismatch between the available babies and prospective parents to blame, say experts.

Jun 12, 2017 Poulomi Banerjee

Sunita always wanted to adopt a child, but she learned recently that adoption isn’t easy in India.

First, the thirty-five-year old (who would only speak on record with the use of a pseudonym) had to convince her family, who wanted her to give birth to her own baby. “It is a matter of principle,” Sunita said. “There are so many children who are orphaned or abandoned.”

After Sunita registered on the website of the Central Adoption Resource Authority (Cara) in February, she discovered that it was difficult for her to convince even the official adoption system.

The person who conducted her home study report, which checks on prospective parents, told her that “most of the children who are given for adoption are abandoned and scarred for life”, that she shouldn’t adopt a child from the northeast because they have “skin problems”, and that if she were capable of having a biological child, she shouldn’t adopt at all.

Such cultural and administrative challenges are widespread. Still, the demand for adopting children is rapidly rising in India. The number of Indian adults registered with Cara has more than doubled in under a year’s time, from 7,000 last July to 15,200 this May, said Lt Col Deepak Kumar, the chief executive of the organisation. There are also about 700 foreigners registered from abroad.

Yet as the demand for adoption has increased, the number of adoptions has more or less steadily dipped. According to figures available on the Cara website, there were 5,964 in-country adoptions * between January 2011 to March 2012 and only 3,210 from April 2016 to March 2017.

The number of babies available for adoption can’t keep up with the number of prospective parents. “We are placing kids at the rate of about 300 a month, but we are receiving registrations at the rate of 1,000 a month,” said Kumar.

The explanation, he suggested, lies partly in the fact that adoption figures are dwindling globally, something Kumar attributes to birth control being more widely used and there being less of a taboo against unwed mothers. Both these trends result, he said, in fewer babies being abandoned or surrendered for adoption.

In India specifically, there are flaws in the system that prevent some babies who should be legally available for adoption from ever coming to the attention of Cara.

Under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, a law that reformed the adoption system and gave Cara greater powers, district child welfare committees are required to see all children within 24 hours of their being abandoned or orphaned. “But not all abandoned children reach the child welfare committee,” said Kumar. “The awareness about the law is low.” KS Dubey, the director of adoption for SOS Children’s Villages, agreed: “Many families in rural areas are not aware of legal adoption procedures or don’t like to follow the legal procedure.”

Read more | More single women coming forward to adopt children in India, shows data

Lack of proper infrastructure is another reason Cara does not always learn of adoptable babies. Kumar said that many districts lack an authorised adoption agency even though they are legally mandated. He added that many childcare centres are not registered with child welfare committees, which means that babies who end up in them cannot be accounted for by the government.

Trafficking, illegal adoptions, and legal alternatives pose similar problems for Cara. Kumar said that many people still use the Hindu Adoption and Maintenance Law of 1956, which allows Hindus to give or adopt a baby privately without the involvement of an adoption agency.

Cara is trying to make itself more appealing. Earlier this year, it instituted a new system that Kumar expects to cut down the wait period for prospective parents and guarantee them more options. In the past, parents were told about one to three adoptable children at a time depending on availability, said Kumar. Parents who rejected their choices lost their place in the order of priority. Now they are being ensured one option every three months over a nine-month span.

“We are able to reach out to more prospective parents at the same time with the available pool of children,” said Kumar.

But Cara seems not to have solved all the problems it set out to. One oft-repeated grouse against the earlier system was that those with purse power either got a baby sooner or received a wider selection of children to choose from.

Cara intended to make the system more transparent. “But the person who came to do our home study report asked for 6,000 rupees to do so. And he wouldn’t accept a cheque for it or a bank draft. He wanted cash,” said Sunita. “When we repeatedly asked him whether this was part of the fees for the adoption procedure and demanded a bill, he confessed that he wanted it for himself and told us such a sob story about life and expenses that we felt compelled to give him the money. We did not think of reporting it to Cara because we were afraid that it might result in us getting a bad report.”

Even now, Sunita is not really bothered about the money that she paid. Having worn down resistance from both her family and the system, and having put her paperwork all in order, she is now eagerly waiting to bring a baby home.

“Every evening I check how far I have progressed in the waiting queue,” she said. “I have been told that at the rate at which I am progressing, I should have my baby in nine months.” Even a pregnancy would have required that much of a wait.

